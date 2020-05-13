    13 мая 2020, 19:50

    Медики спасли провалившегося в люк малыша в Калининграде

    Артур Блянихов

    В Калининграде врачам удалось спасти полуторогодовалого ребенка, который упал вместе с матерью в люк с водой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

    По данным издания, в минувшее воскресенье женщина выходила из магазина и поскользнулась. Вместе с ребенком она провалилась в люк. Горожанке удалось выбраться, прохожие помогли ей вытащить малыша. Прибывшие на место медики доставили ребенка в больницу. Он был в коме с судорогами и сильным переохлаждением.

    «После проведения в течение нескольких часов необходимых реанимационных мероприятий бригадой врачей с применением аппарата искусственной вентиляции легких состояние ребенка стабилизировалось», — заверили в пресс-службе.

    Отмечается, что малыша уже перевели в обычную палату, поскольку он быстро пошел на поправку.