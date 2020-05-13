Медики спасли провалившегося в люк малыша в Калининграде

По данным издания, в минувшее воскресенье женщина выходила из магазина и поскользнулась. Вместе с ребенком она провалилась в люк. Горожанке удалось выбраться, прохожие помогли ей вытащить малыша. Прибывшие на место медики доставили ребенка в больницу. Он был в коме с судорогами и сильным переохлаждением.

«После проведения в течение нескольких часов необходимых реанимационных мероприятий бригадой врачей с применением аппарата искусственной вентиляции легких состояние ребенка стабилизировалось», — заверили в пресс-службе.

Отмечается, что малыша уже перевели в обычную палату, поскольку он быстро пошел на поправку.