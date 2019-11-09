Медики скорой в Магнитогорске устроят митинг из-за низкой зарплаты

Медики станции скорой помощи в Магнитогорске решили объявить акцию протестов. Они недовольны оплатой своего труда.

«Началось с того, что с 1 января этого года у нас изменился коллективный договор. В нем существенно изменились условия. Например, были 80% выплат за стаж, сейчас — 15%. Раньше были выплаты за ночные часы 100%, сейчас — 20%. Вчера приезжал к нам представитель областного Минздрава, замминистра. К единому мнению не пришли. Те пути решения, которые мы предлагаем, они их отвергают», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» руководитель первичной профсоюзной организации медработников, фельдшер Азамат Мустафин.

По его словам, на станции им говорят, что сокращение зарплат произошло из-за постановления министерства Челябинской области по здравоохранению, которое противоречит Федеральному законодательству.

Медики уже написали открытое письмо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. В этом письме они заявили, что получают «унизительно низкую» зарплату в размере около 18-25 тысяч рублей. И, чтобы обеспечить элементарные потребности семей, вынуждены работать на полторы-две ставки.

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Кроме низкой зарплаты, сотрудники станции пожаловались на нехватку кадров: они работают в неукомплектованных бригадах, практически без заезда на станцию и без технологических перерывов.

17 ноября медики планируют устроить митинг, для чего подали заявку в администрацию Магнитогорска.