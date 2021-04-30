Медики рассказали о состоянии пострадавших детей в ДТП на Ставрополье

Медики оценили состояние пострадавших в аварии с участием грузовика и автобуса на Ставрополье. У четырех детей оно тяжелое, сообщил ТАСС со ссылкой на данные краевого Минздрава.

Врачи борются за жизнь девяти детей. Двух подростков в тяжелом состоянии решили перевезти в травмоцентр первого уровня в Ставрополе.

Еще четверо несовершеннолетних спортсменов в состоянии средней тяжести. Их госпитализируют в детскую краевую больницу.

Трем помогают в Грачевской районной больнице: двоим пациентам пришлось проводить противошоковую терапию — они тяжелые. После этого пострадавших перевезут в краевые медицинские учреждения. У одного ребенка состояние средней тяжести.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. За медицинской помощью обратились также трое взрослых», — уточнили в Минздраве.

На месте ДТП работают 12 бригад скорой, среди которых четыре реанимационные и две консультативные из детской и взрослой больниц региона. Ситуацию взял под контроль Минздрав Ставрополья. В район аварии выехал выехал министр здравоохранения Владимир Колесников.

Погибли в результате ДТП на трассе Астрахань — Ставрополь пять детей. Из них четыре ребенка умерли на месте. Баскетболисты ехали на неофициальный турнир.