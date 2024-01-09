Общество 09 января 2024, 10:33 Медики рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП РИА «Новости»: поэт Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии после ДТП Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress

Читать 360tv в

Попавший под машину 76-летний поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Сейчас Рубинштейн находится в реанимации.

Реклама

О том, что поэта сбил автомобиль, написали в соцсетях его знакомые. Они рассказали, что Рубинштейн получил черепно-мозговую травму. После аварии ему сделали операцию.

Лев Рубинштейн — выпускник филологического факультета МГГУ имени Шолохова, один из основоположников московского концептуализма, автор жанра «стихи на карточках». Творческий путь поэта начался в 1960-х.

Ранее, 8 января, в ДТП попала финалистка конкурса «Мисс Россия-2016», чемпионка Европы по спортивным танцам Яна Добровольская. Она сама рассказала об этом в соцсетях. Добровольская призналась, что ее машину занесло на скользкой дороге в Тюмени. Девушку напугало то, что в автомобиле, в который врезалась ее машина, была беременная женщина. Однако обошлось без пострадавших.