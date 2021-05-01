Медики рассказали о состоянии детей после аварии на Ставрополье

Трое детей, пострадавших в аварии с автобусом на Ставрополье накануне, находятся в крайне тяжелом состоянии. Положение еще троих врачи оценивают как тяжелое, двоих — среднетяжелое.

«На сегодняшнее утро все пострадавшие перегоспитализированы в лечебные учреждения краевого центра. На настоящий момент состояние трех пациенток можно расценивать как крайней степени тяжести, трех — как тяжелое и две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести», — сказал главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Ставропольского края Михаил Анненков РИА «Новости».

Авария с автобусом, в котором ехала баскетбольная команда, произошла рядом с хутором Ямки Грачевского округа Ставропольского края. Сначала говорилось о шести погибших детях, но потом одного удалось реанимировать.

На 535-м километре автотрассы Р216 Астрахань — Ставрополь столкнулись автобус Mercedes-Benz Sprinter, ВАЗ-2109 и грузовик. В автобусе находились дети, которые ехали из Волгограда на соревнования в Черкесск.

После аварии правоохранители возбудили уголовное дело. По предварительным данным, легковушка пыталась обогнать грузовик, но не успела вернуться в свой ряд и задела его. От столкновения прицеп грузовика перевернулся, им придавило автобус с детьми.