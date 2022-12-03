Общество 03 декабря 2022, 01:20 Медики пожаловались на заплесневелые стены и холод в одной из сельских больниц Алтайского края Алтайские медики рассказали о плесени и дохлых мышах в районной больнице Публичное достояние

Читать 360tv в

Медики Смоленской районной больницы в Алтайском крае пожаловались на ужасные условия работы. Об этом сообщил Telegram-канал «Бийск 22».

Публичное достояние

«В фельдшерских комнатах по Смоленскому и Быстроистокскому районах ходят мыши, умирают прямо на кроватях, столах, открытые части тела кусают толи блохи, толи клопы», — высказалась одна из медиков, которая написала обращение в соцсетях.

Реклама

По ее словам, в одной из комнат в селе Хлеборобном окно почти вываливается наружу, нет воды, а недавно в туалетной комнате обвалилась на пол часть потолка. При этом помещение является фельдшерско-акушерским пунктом, куда приходят как взрослые, так и дети. Она отметил, что батареи в комнатах холодные. У фельдшеров и водителей скорой помощи нет нормального теплого помещения для суточного дежурства, им даже не выдают рабочую форму.

Реклама

«На данный момент при температуре минус 35 градусов работники вынуждены работать в своих повседневных домашних куртках, чтобы просто не замерзнуть», — подчеркнула собеседница канала.

Она добавила, что медики постоянно болеют, а спецмашины зимой и летом передвигаются на одной резине. По данным местных пабликов, следователи уже начали проверку.