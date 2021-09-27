Медицинский профсоюз «Действие» попросит кабмин возобновить действие постановления о льготном порядке формирования пенсионного стажа для тех, кто работает с больными ковидом. Ранее один день такой работы шел в зачет как два. Документ больше недействителен. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, медики не видят оснований для отмены постановления и считают такое решение несправедливым. Они отметили, что эпидемическая обстановка в России остается тяжелой.

«Все это время мы полагали, что стаж идет день за два, как и обещали. Работа вредная и опасная: в ковидных костюмах мы получаем гипоксию, под конец дня кружится голова, мы все мокрые. Неизвестно, как это скажется на нашем здоровье в будущем», — приводит «Коммерсант» слова медсестры астраханской больницы.

Источник уточнил, что постановление действовало в период, когда шла настройка системы здравоохранения по работе в условиях заболевания, с которым мир столкнулся впервые. Еще один источник издания отметил, что в первые месяцы пандемии врачи совмещали свои прямые обязанности с работой кризисного медика.

На прошлой неделе губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что местные врачи будут получать по 700 рублей за каждого привитого от коронавируса пациента.