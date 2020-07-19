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    19 июля 2020, 20:18

    Медики оценили состояние раненного после нападения экс-главы «Ростсельмаша»

    Алена Макаренко

    Врачи оценивают состояние бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова, на дом которого было совершено разбойное нападение, как удовлетворительное. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на центральную горбольницу Азова.
    Медики оценили состояние раненного после нападения экс-главы «Ростсельмаша»

    У него диагностировали черепно-мозговую травму средней тяжести.

    Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Разбой».

    В ночь на 19 июля неизвестные ворвались в дом, когда Песков заходил в помещение. Злоумышленники связали пожилого мужчину и его 80-летнюю сестру. Женщине в рот запихнули кляп. Предположительно, именно из-за этого она умерла — сестра бывшего директора завода задохнулась. Пескова с частичной амнезией и ссадинами на теле доставили в больницу. Известно, что грабители ударили мужчину по голове.

    ЧП случилось в селе Новомаргаритово на берегу Азовского моря, в 100 километрах от Ростова-на-Дону.

    Песков возглавлял «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год. Около года он работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Мужчина — Герой Социалистического Труда, обладатель орденов и различными премий. Сейчас ему 83 года.