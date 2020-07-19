Медики оценили состояние раненного после нападения экс-главы «Ростсельмаша»

У него диагностировали черепно-мозговую травму средней тяжести.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Разбой».

В ночь на 19 июля неизвестные ворвались в дом, когда Песков заходил в помещение. Злоумышленники связали пожилого мужчину и его 80-летнюю сестру. Женщине в рот запихнули кляп. Предположительно, именно из-за этого она умерла — сестра бывшего директора завода задохнулась. Пескова с частичной амнезией и ссадинами на теле доставили в больницу. Известно, что грабители ударили мужчину по голове.

ЧП случилось в селе Новомаргаритово на берегу Азовского моря, в 100 километрах от Ростова-на-Дону.

Песков возглавлял «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год. Около года он работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Мужчина — Герой Социалистического Труда, обладатель орденов и различными премий. Сейчас ему 83 года.