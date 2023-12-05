Общество 05 декабря 2023, 10:01 Медики осмотрели приземлившихся в Домодедове россиян из сектора Газа РИА «Новости»: медики осмотрели 120 россиян и их родственников из сектора Газа РИА «Новости»

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В Москву прилетели 120 россиян и членов их семей, спасенных из сектора Газа. Врачи осмотрели их и назначили лечение, одну женщину госпитализировали. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минздрава.

Беженцев с российским гражданством и их родственников проконсультировали специалисты Федерального центра медицины катастроф. Среди 120 человек, прилетевших в аэропорт Домодедово, 39 детей.

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«У ряда выявлены неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония, выданы необходимые лекарственные препараты», — сказал представитель министерства.

Одну женщину госпитализировали. Она находится в удовлетворительном состоянии.

Жители сектора Газа вышли в Египет через КПП «Рафах». Из Каира их переправили в Москву. МЧС России показало их встречу со спасателями. Один из эвакуированных заявил о тяжелой обстановке в анклаве и поблагодарил власти России за помощь.