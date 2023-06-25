Общество 25 июня 2023, 13:31 Медики оказали помощь 39 людям на трассах федерального значения за сутки Минздрав: на трассах федерального значения медики помогли 39 пациентам за сутки РИА «Новости»

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За минувшие сутки на трассах федерального значения медики помогли 39 россиянам, в том числе одному ребенку. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ, сообщил ТАСС.

Центр управления в кризисных ситуациях 24 июня координировал работу службы медицины катастроф на трассах в нескольких регионах страны. Для этого задействовали 37 выездных бригад скорой помощи и территориальных центров медицины катастроф.

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«Медицинская помощь оказана 39 пациентам, в том числе одному ребенку», — отметили в пресс-службе.

Также госпитализировали три человека, среди которых был один несовершеннолетний.

В субботу, 24 июня, в Ростовской, Липецкой, Воронежской и еще нескольких регионах страны перекрывали трассы из-за напряженной обстановки. Причиной тому стала ситуация с частной военной компанией «Вагнер».

После того, как обстановка стабилизировалась, утром 25 июня пресс-служба Автодора сообщила, что все введенные ранее ограничения сняли.