Медики не успели спасти жителя Пермского края. Мужчина умер в троллейбусе

«В троллейбусе человеку стало плохо. Позвонили в скорую помощь, диспетчер ответил, что машин свободных нет. Водитель троллейбуса самостоятельно повез мужчину в скорую помощь, но так как у троллейбуса скорость не как у скорой помощи, мужчина скончался в транспорте», — уточнила Елена Орлова в социальной сети «ВКонтакте».

Интернет-пользователи потребовали главного врача скорой помощи объяснить инцидент. Теперь они ждут комментарий по инциденту от министра здравоохранения.

«Хочется услышать объяснения главврача скорой помощи. Накажет ли он диспетчера, принимавшего вызов и отказавшему о помощи человеку», — заметила Людмила Лядова.

Многие пользователи обратили внимание на то, что бригады медиков часто отправляют в случаях, когда могли бы направить и участкового терапевта.

Издание обратилось за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.