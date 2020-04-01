    01 апреля 2020, 20:44

    Медики Ленобласти будут работать вахтовым методом

    Дарья Морозова

    Медработники Ленинградской области, которые работают в учреждениях, где лечат больных коронавирусом, начнут трудиться вахтовым методом. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

    На время работы им организуют проживание и питание прямо на территории медучреждения.

    Также в Ленобласти создан стратегический запас необходимых препаратов, в ближайшее время закупят недостающие лекарства и оборудование экспресс-тестирования.