Медики Ленобласти будут работать вахтовым методом
Медработники Ленинградской области, которые работают в учреждениях, где лечат больных коронавирусом, начнут трудиться вахтовым методом. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
На время работы им организуют проживание и питание прямо на территории медучреждения.
Также в Ленобласти создан стратегический запас необходимых препаратов, в ближайшее время закупят недостающие лекарства и оборудование экспресс-тестирования.