Медики из Петербурга приехали в Курган для борьбы с коронавирусом

Медицинские работники из Санкт-Петербургской военно-медицинской академии приехали в Курган, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал регионального правительства.

«Это два реаниматолога-анестезиолога и инфекционист, а также два курсанта. Они будут работать в ковидном госпитале на базе второй городской больницы», — говорится в сообщении.

Соответствующий запрос сделал правительство региона. По их данным, им не хватает анестезиологов-реаниматологов и анестезисток.