Медики из «красной зоны» присоединятся к исследованию вакцины

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартует приблизительно через месяц. Перед этим предстоит произвести необходимое количество медицинского препарата.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой, только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование», — отметил Гинцбург.

После этого остальная продукция поступит в гражданский оборот. Задержка составит две-три недели, ученые допускают, что максимум срок отодвинется на месяц.

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса планируется начать через семь-10 дней. В этом поучаствуют несколько десятков тысяч человек.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Ее назвали «Спутник V». Препарат представляет собой раствор, который необходимо вводить внутримышечно в два этапа с промежутком в три недели, писал «Царьград».

РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Благодаря имеющимся мощностям можно будет выпускать 500 миллионов доз за год.

Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса пройдет амбулаторно. Это значит, что волонтеров не будут госпитализировать. Все процедуры им сделают в домашних условиях.