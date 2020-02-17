Медики из Ямала год возили пациентов с активной формой туберкулеза на маршрутках

Пациентов с активной формой заболевания доставляли в Новый Уренгой на маршрутных такси.

«Всего на протяжении 2018–2019 годов ГБУЗ ЯНАО „Тазовская ЦРБ“ организованы перевозки 12 лиц с активной формой туберкулеза в филиал ГБУЗ „Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер“ в поселок Харп», — уточнили в прокуратуре.

После проверки деятельности медучреждения выяснилось, что здоровые люди могли инфицироваться при перевозках.

Главный врач Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев отверг доводы надзорных органов. Он заявил, что информация о систематичных перевозках неверная. По словам Фараджева, «это был единичный случай» из-за накладки с транспортом.