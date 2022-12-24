Эксклюзив 24 декабря 2022, 13:56 Медикаменты для участников СВО привезли в Донецк Восемь тонн медикаментов привезли в Донецк для мирных жителей и участников СВО Телеканал «360»

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Волонтеры доставили на склад «Доброго дела» в Донецке восемь тонн медикаментов. Их передадут местным жителям и военным, защищающим республику в рамках спецоперации.

«Мы уже 12-й раз с начала СВО привозим медикаменты. Сейчас едут даже подразделения из Херсонской области. Все больше, больше и больше. Мы наращиваем объемы того, что привозим», — рассказал «360» руководитель благотворительного фонда «Великое Отечество» Владимир Обозный.

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По его словам, руководство медицинских компаний оказывает волонтерам помощь. Фирмы снижают цены на лекарства, которые закупают для фронта.

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Врачи и медсестры обмениваются опытом на складе «Доброго дела» в Донецке. Там же специалисты отмечают, какие лекарства необходимо привезти в следующий раз.

«Пусть новый год принесет только радость. Пусть остаются настоящими сильными мужчинами», — отметила координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.

Жители Подмосковья направили в республики Донбасса более трех тысяч тонн гуманитарной помощи, заявила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Она подчеркнула, что для сбора вещей пришлось открывать специальный распределительный центр.