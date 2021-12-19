Медикам за работу в праздники начислят двойные выплаты

Медикам, которые будут работать в выходные дни, произведут расчет выплат по двойному тарифу. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Двойные выплаты получат медики, которые в праздники будут работать с ковидными пациентами.

«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу», — сказал глава Минтруда в программе «Москва. Кремль. Путин».

Назначить медикам, работающим с ковидными больными в новогодние праздники, выплаты в двойном размере ранее распорядился российский президент Владимир Путин. Министр финансов Антон Силуанов уверенно заверил, что деньги на это найдут, добавив, что решение уже принято. Он оценил обеспечение новогодних выплат для медиков в восемь миллиардов рублей, и в бюджете эти средства есть.

В 2020 году размер стимулирующих выплат за месяц работы с ковидными пациентами для врачей составлял 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала — 50 тысяч, для младших сотрудников — 25.