Медикам выплатят компенсации за неиспользованный отпуск

Правительство России утвердило правила субсидирования регионов страны средствами для выплат по отпускам медикам и другим работникам. Речь идет о тех, то получил стимулирующие выплаты за особо важную работу, особые условия труда или дополнительные нагрузки в 2020 году.

Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее правительство выделило Министерству финансов более пяти миллиардов рублей для оплаты отпусков или компенсаций за неиспользованный отдых медикам и другим работникам. Речь идет о младшем и среднем медицинском персонале, врачах и водителях скорой помощи и сотрудниках медицинских организаций, подведомственных органам власти.

Четыре миллиарда их выделенных средств получат регионы, еще один миллиард пойдет на выплату персоналу из подведомственных медицинских организаций.

«Правительство РФ постановляет утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов… бюджетам субъектов РФ… в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам», — сказано в сообщении.

Речь идет только о тех сотрудниках, которые по решению правительства страны получили стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку.