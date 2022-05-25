Медикам предложили дать возможность проходить альтернативную службу

Медбратьям и фельдшерам в России могут дать возможность проходить вместо службы в армии альтернативную гражданскую службу в больницах и фельдшерско-акушерских пунктах. Об этом написала «Парламентская газета».

Такая инициатива обсуждалась на встрече спикера палаты регионов Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села 20 мая. Участники встречи в Совете Федерации предложили правительству рассмотреть возможность расширить список тех, кто может проходить альтернативную службу: сейчас в него входят люди, чьи убеждения или вероисповедание противоречат службе в армии, а также представители коренных малочисленных народов, ведущие традиционный образ жизни.

В Совете Федерации полагают, что возможность альтернативной службы для медиков (предполагается, что это будет трехлетний срок) поможет в решении проблемы дефицита кадров в системе здравоохранения.