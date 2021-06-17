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    17 июня 2021, 09:03

    Медикам повысят зарплаты благодаря новому проекту правительства

    Екатерина Шамина

    В России стартует пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медикам. Сначала его запустят в семи регионах, затем опыт перенесут на все субъекты страны. Власти уверены, что теперь зарплаты медиков станут больше.

    Медикам повысят зарплаты благодаря новому проекту правительства

    Во время эксперимента оклады медицинским работникам будут рассчитывать по специальной формуле, а правительство утвердит единые перечни компенсационных и стимулирующих выплат. Регионы оставят за собой право устанавливать собственные доплаты.

    Проект стартует 1 ноября в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе и Якутии. Зарплаты по новой формуле медработники будут получать до марта. Сумму будут вычислять путем умножения базовой величины на коэффициент сложности труда и региональный коэффициент. В постановлении указано, что новый размер зарплат не должен быть ниже нынешнего. Весной подведут итоги и решат, нужно ли на постоянной основе принимать этот проект.

    «Зарплата должна быть равной среди всех медицинских работников, вне зависимости от того, на какой территории они живут. В идеале основная зарплата должна быть 80%, а всевозможные надбавки — 20%. Кроме того, основной фонд зарплаты не должен отличаться в разы в одном регионе от другого», — заявила «Парламентской газете» член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

    Политик считает, что новая формула для расчета зарплат медикам поможет удержать специалистов в больницах.