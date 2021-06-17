Медикам повысят зарплаты благодаря новому проекту правительства

В России стартует пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медикам. Сначала его запустят в семи регионах, затем опыт перенесут на все субъекты страны. Власти уверены, что теперь зарплаты медиков станут больше.

Во время эксперимента оклады медицинским работникам будут рассчитывать по специальной формуле, а правительство утвердит единые перечни компенсационных и стимулирующих выплат. Регионы оставят за собой право устанавливать собственные доплаты.

Проект стартует 1 ноября в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе и Якутии. Зарплаты по новой формуле медработники будут получать до марта. Сумму будут вычислять путем умножения базовой величины на коэффициент сложности труда и региональный коэффициент. В постановлении указано, что новый размер зарплат не должен быть ниже нынешнего. Весной подведут итоги и решат, нужно ли на постоянной основе принимать этот проект.

«Зарплата должна быть равной среди всех медицинских работников, вне зависимости от того, на какой территории они живут. В идеале основная зарплата должна быть 80%, а всевозможные надбавки — 20%. Кроме того, основной фонд зарплаты не должен отличаться в разы в одном регионе от другого», — заявила «Парламентской газете» член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Политик считает, что новая формула для расчета зарплат медикам поможет удержать специалистов в больницах.