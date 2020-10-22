«Медикам надо говорить спасибо»: сенатор Рязанский заступился за барнаульских врачей

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заступился за врачей-патологоанатомов, которые не успевают проводить вскрытия в больнице № 12 города Барнаула.

Ранее СМИ сообщили, что в подвале учреждения скопились тела умерших пациентов. Работников больницы обвинили в халатности и невыполнении своих обязанностей. В Минздраве Алтайского края подтвердили, что проблема с хранением тел в больнице есть, и возникла она из-за того, что не хватает патологоанатомов и увеличивается количество умерших пациентов.

Рязанский подчеркнул, что в такой ситуации виноваты не патологоанатомы, а пандемия, которая привела к росту числа смертей, информирует «Газета.ru».

«Система здравоохранения делает все, чтобы устранить такие сбои, и даже больше. Медицина сейчас работает в очень напряженном графике. Нашим медикам надо говорить искреннее спасибо — они делают больше, чем могут», — уточнил сенатор.

Врач-патологоанатом Ирина Жукова из Орловской области рассказала, что в период распространения COVID-19 вскрытий действительно стало больше. Из-за этого нагрузка на медиков увеличилась. Она заявила, что порой за рабочий день нет возможности вскрыть всех пациентов. По этой причине специалисты сперва берутся за тех, кто умер раньше.