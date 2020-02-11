Медика, якобы отключавшего пациентов от ИВЛ в Перми, не нашли

Пермский Минздрав проверил историю о враче-убийце одной из региональных больниц. Рассказ о том, что анестезиолог якобы отключал от аппарата ИВЛ пациентов, не подтвердился.

Результаты проверки сообщила в своем Instagram министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

«Информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась», — подчеркнула глава регионального ведомства.

Истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за последние четыре года изучили независимые эксперты вместе со специалистами пермского Минздрава и администрацией больницы.

«Следственным органам предоставлены все необходимые материалы», — заметила Мелехова.

Расследование началось после обвинений, прозвучавших на форуме «Двач». Пользователи сочли подозрительными сообщения, которые, по их мнению, отправлял сотрудник пермской ГКБ имени Гринберга. Сам мужчина заявил, что никакого отношения к обвинениям не имеет.

До него нападкам подвергся медбрат из Кировской области. Его проверили на детекторе лжи, а заявления людей о причастности медика к преступлениям оказались ошибочными.