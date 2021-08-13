Медик рассказал, как остановить пандемию коронавируса

Глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал интервью RT, в котором рассказал о перспективах человечества в борьбе с коронавирусом. Предупредить появление новых штаммов поможет только вакцинация.

Несмотря на то, что новые штаммы вируса более опасны, чем предыдущие, коллективный иммунитет, полученный в результате массовой вакцинации, препятствует их распространению.

«В странах, где уже достигнут популяционный иммунитет (60% и больше иммунного населения), можно видеть сокращение числа новых случаев инфицирования. Самое важное, что идет естественное снижение тяжести заболевания и уменьшается количество смертельных случаев. Уже более чем в 25 странах такие случаи единичны или же их совсем нет», — сказал Викулов.

Новые штаммы появляются там, где вакцинация идет медленнее. Пример — Индия и дельта-штамм, который развился в стране после снятия части ограничений.

«Большой процент невакцинированных способствует дальнейшей мутации вируса и приобретению им новых свойств. Точно так же неудачи в вакцинации могут приводить к приспособлению вируса», — рассказал медик.

Российская вакцина «Спутник V» эффективна против индийского штамма коронавируса, подчеркнул Викулов. Основная задача сейчас — достигнуть популяционного иммунитета. Несмотря на распространение новых штаммов, с помощью российской вакцины уже удалось остановить эпидемию в маленьких странах, например, в Сан-Марино.