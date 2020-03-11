Медик призвал не разводить панику вокруг коронавируса
Доктор медицинских наук Равиль Назыров признал опасность коронавируса, но призвал не разводить панику вокруг него. Специалиста процитировало ИА Nation News.
Назыров сравнил коронавирус с обычным ОРВИ. По его словам, юноши и дети не заражаются этим вирусом.
«Только люди более старшего возраста», — уточнил собеседник информагентства.
По последним данным, коронавирусом заражены уже 118 тысяч человек на территории 114 стран мира. В России зафиксировано 28 случаев заражения.