Медик призвал не разводить панику вокруг коронавируса

Назыров сравнил коронавирус с обычным ОРВИ. По его словам, юноши и дети не заражаются этим вирусом.

«Только люди более старшего возраста», — уточнил собеседник информагентства.

По последним данным, коронавирусом заражены уже 118 тысяч человек на территории 114 стран мира. В России зафиксировано 28 случаев заражения.