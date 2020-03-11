    11 марта 2020, 19:52

    Медик призвал не разводить панику вокруг коронавируса

    Артур Блянихов

    Доктор медицинских наук Равиль Назыров признал опасность коронавируса, но призвал не разводить панику вокруг него. Специалиста процитировало ИА Nation News.

    Назыров сравнил коронавирус с обычным ОРВИ. По его словам, юноши и дети не заражаются этим вирусом.

    «Только люди более старшего возраста», — уточнил собеседник информагентства.

    По последним данным, коронавирусом заражены уже 118 тысяч человек на территории 114 стран мира. В России зафиксировано 28 случаев заражения.