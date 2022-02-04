Медик озвучил вернувшийся старый симптом COVID-19

Нарушение обоняния часто встречается у заразившихся подвариантом ВА.2 штамма коронавируса «омикрон». Об этом Ura.ru рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Считалось, что при заражении новым штаммом этого симптома уже нет, однако пациенты снова начали жаловаться на отсутствие запахов.

«При инфицировании подвариантом ВА.2 штамма „Омикрон“ вновь превалирующими симптомами становится утрата обоняния и вкуса. Это свидетельствует о том, что коронавирус поражает нейроны. Также среди симптомов — повышение температуры, боли в горле и навязчивый кашель», — рассказал медик.