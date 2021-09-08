Медик объяснил заявление Роспотребнадзора о самом грозном симптоме ковида

Одышка является самым грозным симптомом коронавируса. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Объяснить, так ли это, вызвался заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАМН, врач аллерголог-иммунолог Михаил Костинов, написала Lenta.ru.

«Одышка связана с концентрацией кислорода в крови. Если она высокая, значит кислород не попадает в кровь и соответственно возникает тяжелое течение инфекции. Это не новость, все клиницисты это знают. Просто она объяснила это для людей, которые не хотят обращаться к врачу, когда плохо себя чувствуют», — пояснил Костинов.

Он добавил, что пациенты, не желая обращаться за медицинской помощью, могут довести ситуацию до крайности. По его словам, чем позже пациент вызовет врача, тем хуже для него. При коронавирусе любой дискомфорт — повод немедленно звонить в скорую помощь.