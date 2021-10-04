Медик из Уфы дважды реанимировала ребенка прямо на борту самолета

Стоматолог Гузель Валеева из Уфы дважды реанимировала ребенка на борту самолета. Медику помогали родители и весь персонал борта. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Накануне Валеева возвращалась из Анталии рейсом до Москвы. Неожиданно пилот призвал врачей на борту помочь годовалой девочке, которая потеряла сознание. На помощь бросилась Валеева. Она обнаружила западание языка у младенца и приступила к немедленной реанимации. Она пыталась вытащить язык всеми возможными способами. Мать девочки делала ей искусственное дыхание.

Ребенок пришел в сознание, но начались судороги. Через несколько минут случился повторный приступ. В этот раз врач снова вернула девочку к жизни. По рассказам мамы, у девочки перед этим приступами поднялась температура.

В результате самолет посадили в Ростове и ребенка передали бригаде врачей. Сейчас младенец чувствует себя хорошо. Но что с девочкой в итоге произошло, не уточняется.

В середине августа самолет, следовавший рейсом Южно-Сахалинск — Москва, вернулся в аэропорт вылета через 40 минут после взлета. Причиной стало резкое ухудшение самочувствие одного из пассажиров.