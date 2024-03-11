Общество 11 марта 2024, 19:00 Медик Беляков усомнился в идее о разрешении водителям скорой таранить автомобили

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Депутаты предложили освободить водителей машин скорой помощи от ответственности и разрешить им таранить автомобили, которые припаркованы неправильно. В беседе с ИА НСН идею прокомментировал фельдшер Дмитрий Беляков.

Медик заявил, что данные меры не могут быть реализованы.

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«Такого никогда не было и не будет. <…> Чтобы принять такой закон, нужно столько прав дать водителям», — высказался врач.

По его мнению, в соответствующих ситуациях шоферы будут чинить и свои, и чужие транспортные средства. При этом Беляков указал на необходимость научить водителей грамотно парковаться.