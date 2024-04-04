04 апреля 2024, 17:25
Медик Антонов: пульс во время прогулки не должен превышать 110 ударов в минуту
Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины клиники академика Ройтберга Кирилл Антонов рассказал, каким должен быть пульс во время прогулки. Слова эксперта опубликовало РИАМО.
Он отметил, что оптимальный диапазон — от 85 до 110 ударов в минуту. В случае превышения верхней границы нормы необходимо сделать перерыв, чтобы сохранить кровообращение, посоветовал специалист.
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Избежать перегрузки сердца помогут небольшие шаги на месте после остановки, передала «Вечерняя Москва».
Медицина
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