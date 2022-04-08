Уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец заявила, что процедура медиации способна сократить число разводов в России. Об этом написал RT со ссылкой на письмо омбудсмена председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

В тексте песьма Волынец указала, что механизм подразумевает участие специалиста в досудебном урегулировании споров между супругами, сообщил «ПолитЭксперт».

«Прошу Вас в целях уменьшения количества распадающихся семей, сохранения психоэмоционального состояния детей, достижения целей демографической политики России и снижения судебной нагрузки направить в суды субъектов страны письма о важности разъяснений альтернативного способа разрешения споров — процедуры медиации», — говорится в тексте письма.