Общество 07 июня 2023, 17:14 «Медиаскоп»: газету «АиФ» еженедельно держат в руках почти 6,5 млн читателей

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Газета «АиФ» стала лидером среди печатных изданий в России по аудитории, выйдя за пределы сегмента еженедельных газет. Почти 6,5 миллиона читателей держат в руках газету каждую неделю, написал сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на исследование компании «Медиаскоп».

«В данном случае потребность в „АиФ“, потребность в качественном контенте, аналитике, структурированной и грамотной подаче материала», — сообщил генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

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В исследовании компании «Медиаскоп» говорится, что за полгода газету прочитывают около 22, 4 миллиона человек, а это почти каждый пятый взрослый россиянин.