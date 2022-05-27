Медиапроект «Лица героев» получил премию за лучшую поддержку спорта

В Москве состоялось вручение федеральной премии «Спорт и Россия». В номинации «Лучшая рекламная кампания по поддержке российских спортсменов» победителем стал медиахолдинг MAER.

В феврале на медиафасадах появились «Лица героев». Медиахолдинг поддержал тех, кто защищал честь страны на играх в Пекине. Смысл проекта — не просто формальная благодарность, а отклик, который идет от сердца каждого, кто видит эти поздравления. Идея проекта родилась неслучайно.

«Я сам активно занимаюсь спортом, и на одной из тренировок в преддверии встречи олимпийских чемпионов мне самому пришла такая идея», — сказал генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.

Когда в феврале после Олимпиады наши спортсмены получили такую поддержку, даже снег чуть не растаял. А в MAER рассказывают: поддержка сборной — для них уже личное. За напряженной и захватывающей Олимпиадой наблюдали миллионы — и медиахолдинг. Как только СМИ сообщали о новой завоеванной медали, на всех экранах MAER появлялись новые «лица героев».

«Когда я был участником Олимпийских игр, и я видел медиафасады со своим изображением, я, безусловно, чувствовал вдохновение и был воодушевлен этой историей», — говорит двукратный чемпион России по баскетболу Виктор Кейру.

Поддержал холдинг и ту, кто вернулся в Москву без серебра и золота, но благодарности заслужил — Камилу Валиеву.

Сплотить спортсменов и болельщиков, транслировать благодарности с больших экранов — кажется, MAER смог задать новый тренд.

«Благодаря таким большим медиафасадам, медиаэкранам, когда мы открыто поддерживаем наших спортсменов, другие компании это тоже видят и тоже к этому стремятся», — отметил генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.

Помните это простое, но искреннее «Спасибо, родные!» — эта фраза сопровождала олимпийский кортеж в Москве до самого стадиона. Представьте: вы отдаете все силы за родную страну. Возвращаетесь домой, а вас встречают слова благодарности размером с несколько этажей.

«На этой Олимпиаде было два серебра, и когда мы приехали и увидели эту поддержку, поддержку страны и как нас встречали люди — конечно, мы зарядились положительной энергией. И серебро воспринималось уже не так — намного радостнее», — поделилась олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова.

Источник фото: телеканал «360»

Олимпиада — позади, но в России продолжает действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта». Главная задача — показать россиянам, что спорт нужен и важен. В планах — к 2030 году увеличить число тех, кто занимается спортом, до 70 процентов.