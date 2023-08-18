Общество 18 августа 2023, 18:30 Медиапарк с профессиональными атрибутами откроется в Салехарде

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Тематическая медиазона с профессиональными атрибутами откроется для жителей Салехарда 19 августа. Презентация пройдет в городском саду в 12:00, сообщил «Ямал-медиа» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что на территории зоны отдыха можно будет ознакомиться с раритетными камерами, кассетами, микрофонами и штативами. Также в медиапарке установят уникальные фотозоны, цветники-телевизоры и музыкальные скамейки.

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Как сообщил «Север-пресс», в парке планируют проводить встречи профессионального сообщества с обсуждением своих первых репортажей.