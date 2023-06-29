Общество 29 июня 2023, 16:39 Медиаменеджера Илью Красильщика заочно приговорили к 8 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ Басманный суд заочно приговорил Илью Красильщика к 8 годам заключения за фейки о ВС России РИА «Новости»

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Российского медиаменеджера, экс-главу сервиса «Яндекс.Лавка» Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за фейки о российской армии. Решение вынес Басманный суд Москвы, написало РИА «Новости».

Красильщика признали виновным в распространении заведомо ложной информации под видом достоверной, содержащей данные об использовании ВС РФ, по мотивам политической ненависти. Прокурор просил для медиаменеджера девять лет заключения. Сам Красильщик через адвоката настаивал на своей невиновности и просил его оправдать.

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Поводом для возбуждения дела послужил пост, который Красильщик разместил на своей странице в соцсети в апреле прошлого года. Он касался событий в Буче. Кроме того, журналист дал интервью YouTube-каналу, где повторил ложные сведения о якобы уничтожении гражданского населения российскими военными.

Красильщик скрылся от следствия и суда за границей. В середине марта 2023 года Басманный суд заочно арестовал медиаменеджера.