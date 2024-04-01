Общество 01 апреля 2024, 13:48 Медиаменеджер Савельев назвал огромными риски для существования редакций при полной блокировке Google в России

Читать 360tv в

После начала СВО корпорация Google начала постепенно сворачивать свою деятельность в России, теперь очередь дошла и до Samsung Pay, который с 3 апреля перестанет работать в нашей стране и уберет из приложения все карты платежной системы «Мир». Чем грозит полный уход компании, ОТР рассказал издатель и медиаменеджер Валентин Савельев.

Он объяснил, что большинство российских ресурсов и СМИ зависят от рекламы. А для того, чтобы ее размещали, нужно иметь значительную аудиторию. И последняя формируется во многом, в том числе, и благодаря поисковой выдаче Google. Пока трафик стабильный, но если корпорация полностью заблокирует российские компании, то это грозит огромными финансовыми потерями.

Реклама

«Возможная блокировка или отключение данных сервисов, безусловно, несет огромные риски для существования ресурсов, редакций, для которых аудитория из сервисов Google является преобладающей. Надеюсь, что этого не произойдет», — отметил медиаменеджер.

Авторы: