Медиаменеджер предрек сокращение числа телеканалов в России

Во второй половине 2023 года в России может сократиться общее число телеканалов. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров на Петербергском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, некоторые небольшие эфирнеы телеканалы могут уйти из традиционного вещания на фоне проблем с рекламными доходами.

«Угроза есть прежде всего дня небольших эфирных каналов, потому что рентабельность у них низкая. Те, кто не рентабельны, могут уйти из эфира. Никаких революций в 2022 году не жду, а вот на горизонте второго полугодия 2023 года ландшафт может поменяться за счет уменьшения каналов», — сказал он.

Ранее в рамках форума Жаров заявлял, что в ситуации с недостатком иностранного развлекательного контента Россия может обратить внимание на турецкий и латиноамериканский рынок. По его мнению, эти сериалы хорошо воспринимаются аудиторией. Кроме того, ситуация дает шанс для российских производителей кино- и телепродуктов.