Эксклюзив 26 ноября 2023, 18:29 Медиаинсталляцию «СемьЯ» открыли на выставке-форуме «Россия» в День матери Замглавы Минтруда рассказал о значении инсталляции «СемьЯ» на выставке «Россия»

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В День матери шесть многодетных семей из разных уголков страны открыли медиаинсталляцию «СемьЯ» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. О значении этого события и содержании инсталляции в беседе с «360» рассказал статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Медиаинсталляция «СемьЯ» представляет часть пространства поддержки на экспозиции Минтруда России «Семья. Работа. Долголетие». Героями инсталляции стали 17 семей — победителей конкурса «Семья года» разных лет, пояснил Пудов.

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«Они нам дали согласие, чтобы мы их показали, показали их возможности, как они активно живут. Все они прекрасны. И мы хотели бы, чтобы люди увидели, как можно развиваться многодетной семье, — там и семьи-путешественники, и спортивные команды, и семьи-ансамбли», — подчеркнул он.

В открытии обновленной экспозиции приняли участие шесть семей, которые побеждали в конкурсе «Семья года» в разные годы. Среди них была и семья Мусихиных из Московской области, ставшая победителем в 2022 году в номинации «Семья — хранитель традиций». Супружеская пара растит восемь детей.

На экранах внутренней части медиатоннеля посетители могут увидеть, как эволюционировали меры поддержки семей, а на внешних — как росли семьи, удостоенные звания «Семья года».

Пудов добавил, что главная цель инсталляции была в том, чтобы показать искренний и живой, а не навязанный образ большой многодетной семьи, и, конечно, познакомить гостей выставки с семейными командами из разных регионов России.