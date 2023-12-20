Общество 20 декабря 2023, 18:24 Медиахолдинг «Вечерняя Москва» заключил партнерское соглашение с российским обществом «Знание»

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В среду, 20 декабря, медиахолдинг «Вечерняя Москва» заключил партнерское соглашение с российским обществом «Знание». Его целью стала популяризация знаний в области истории, культуры, искусства и научных открытий, передала «Вечерняя Москва».

На церемонии подписания соглашения присутствовали генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль и генеральный директор АО «Редакции газеты „Вечерняя Москва“» Георгий Рудницкий.

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Ранее стало известно, что «Знание» сделало открытым доступ к более чем 1000 часов просветительского контента, посвященного науке, технологиям, космосу, культуре, искусству и другим темам.