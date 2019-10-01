Медиагруппу «Патриот» создали в России

Член Ассоциации юристов России Николай Столярчук объявил в соцсетях о совместном решении российских информагентств создать медиагруппу «Патриот».

Уточняется, что решение о создании медиагруппы приняло РИА ФАН совместно с «Экономикой сегодня», «Политикой сегодня» и Nation News.

По словам Столярчука, цель «Патриота» заключается в том, чтобы распространять информацию о российских событиях для создания благоприятного инфопространства, направленного на развитие РФ.

Юрист напомнил, что сейчас растет количество антироссийских СМИ, которые не замечают того хорошего, что происходит в нашей стране, и продвигают информацию, направленную против РФ.