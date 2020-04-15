«Медиаграмотность» России решили развивать в Еврокомиссии

«Глобальная цель объявления настоящего конкурса — поощрение и защита в России свободы выражения мнения как краеугольного камня здоровой демократии, а также информированного и плюралистического общества», — отметили авторы тендера.

По их мнению, в период пандемии коронавируса и увеличении числа фейковых новостей проект приобретает особую значимость. Основной целью назвали «обеспечение поддержки инициатив по развитию медийной грамотности».

Специалисты Еврокомиссии убеждены, что при успешной реализации программы жители России смогут «обращаться к средствам массовой информации, критически оценивая и осознанно воспринимая их контент, и в результате будут играть более активную роль в жизни общества».

В конкурсе на тендер могу участвовать некоммерческие и неправительственные организации, учрежденные в России и за границей.