Общество 01 декабря 2022, 19:13 Медиаэксперты вручили престижные призы редакции «Вечерней Москвы»

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Накануне в российской столице начался ХХII Городской отраслевой форум печати, в рамках которого журналистов «Вечерней Москвы» удостоили наград.

Сотрудники издания получили награды конкурса «Информируем из первых рук». Заместитель редактора объединенной службы новостей Вероника Ушакова получила призы за две публикации. Она заняла третье место в номинации «Лучшая авторская работа о жизни города Москвы среди федеральных и городских периодических печатных изданий»

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Фотокорреспондент газеты «Вечерняя Москва» Пелагия Замятина стала победительницей в номинации «Лучшая фоторабота о жизни города Москвы среди федеральных и городских периодических печатных изданий».

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«Глаза, голова и сердце — три составляющие, о которых не стоит забывать во время съемочного процесса. На мой взгляд, нельзя сделать хорошее фото, не прочувствовав обстановку или даже героя фоторепортажа», — поделилась Замятина.