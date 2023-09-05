Общество 05 сентября 2023, 17:56 Медиаэксперт Коробков-Землянский заявил, что телевидение не умрет

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Телевидение не вымрет, потому что людям обязательно нужно иметь выбор, это делает их жизнь комфортнее. Об этом Пятому каналу рассказал продюсер и медиаэксперт Антон Коробков-Землянский.

По его мнению, преждевременно говорить, что интернет победит телевидение, и оно исчезнет. Есть много разных людей с разными предпочтениями, в том числе и те, кто выбирает классические СМИ.

Антон Коробков-Землянский добавио, что мода обладает цикличностью, и те или иные ретро-форматы вовь становятся популярными. Так может произойти и с телевидением.

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