Общество 21 марта 2024, 16:19 Mediacom.Expert: лишь 8% опрошенных россиян предпочитают работать с женщиной-руководителем

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Почти половина опрошенных россиян (46%) считают, что роль начальника больше подходит мужчине. Такие результаты показало исследование Mediacom.Expert, сообщила «Газета.ru».

Лишь 8% респондентов предпочитают работать под руководством женщины. По мнению участников, представительницы прекрасного пола лучше справляются с организацией мероприятий и декорированием офиса.

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При этом 87% опрошенных заявили, что не испытывают трудностей при общении с коллегами противоположного пола.