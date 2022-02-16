Минобороны объявило прием работ для участия в фестивале прессы «Медиа-Ас 2022»

Минобороны России начало прием журналистских работ для участия в восьмом Всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас 2022». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Принять участие смогут те представители медиа, чьи публикации посвящены деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.

​Конкурс пройдет в два этапа: окружной — на уровне военных округов, финальный — в масштабе ВС РФ.

​Окружной этап стартовал 16 февраля, он продлится до 1 июня 2022 года. В четырех военных округах и на Северном флоте компетентное жюри отберет работы, опубликованные в региональных СМИ. Победители первом этапа выйдут в финал.

«СМИ, работающие в Москве, смогут подать заявки в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Лучшие работы также примут участие в финале конкурса, который пройдет в ноябре.

«​Победителями фестиваля становятся представители средств массовой информации, которые самоотверженно работают совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации на передовой, которые вносят положительный вклад в выполнение задач российскими военнослужащими», — сказано в сообщении министерства.

Лауреатами в разные годы становились военные корреспонденты ВГТРК, Первого канала, НТВ, телеканала «Звезда», RT, газет «Московский Комсомолец», «Комсомольская правда», «Российская газета» и других СМИ.

Журналисты будут соревноваться в девяти номинациях. Вот несколько из них: «Лучшие кадры», «Сила слова», «Проект специального назначения.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Минобороны РФ.