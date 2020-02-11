«Медбрат-убийца» ветеранов признался, что оставлял сообщения спьяну

Сообщения на «Дваче» о массовых смертях ветеранов оставил медбрат-анестезист отделения интенсивной терапии больницы имени Гринберга в Перми. Он признался в убийствах стариков. Проверка на полиграфе показала: он никого не убивал. Коллегам мужчина объяснил, что описывал придумки своей больной фантазии спьяну.

Медбрат на анонимном форуме написал: он лично убил 10 стариков. Он их умышленно отключал от аппаратов искусственной вентиляции легких и наблюдал, как они умирали.

В краевом Минздраве эти сообщения вызвали волнения. Чиновники и врачи бросились искать возможного убийцу. Перелопатили множество историй болезни, пытаясь сопоставить даты смерти пациентов с дежурствами медиков. Результата эти поиски не дали. Сотрудник больницы, которого было заподозрили в провокации, оказался невиновным.

«По итогам проверки не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы», — сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Автором провокационных сообщений оказался медбрат-анестезист из этой же больницы. Его тут же отправили на исследование на детекторе лжи. Показания медбрата подтвердились: это он оставил сообщения. А вот то, что он убивал стариков, признали ложью и плодом его воспаленной фантазии, выплеснутой на пьяную голову.