Общество 05 мая 2023, 03:49 Медаль СССР за 357 тысяч рублей попытались отправить в Эстонию Таможенники на Дальнем Востоке не дали отправить в Эстонию медаль СССР за 357 тысяч рублей РИА «Новости»

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Житель Хабаровска попытался отправить в Эстонию медаль «Золотая Звезда» 1943 года. Стоимость награды составляет более 357 тысяч рублей, сообщило Дальневосточное таможенное управление.

«Таможенники на Дальнем Востоке предотвратили попытку незаконной отправки в Эстонию посылки с медалью „Золотая Звезда“. Государственную награду продал иностранцу через интернет хабаровчанин. Ее стоимость превышает 357 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

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Мужчина разместил в Сети объявление, которое отследили сотрудники таможни. В почтовой накладной житель Хабаровска написал, что отправляет подарки на тысячу рублей. В посылку вместе с медалью он положил елочные игрушки, а награду завернул в фольгу, чтобы обмануть инспекторов.

Таможенники провели экспертизу и выяснили, что медаль 17 октября 1943 года вручили уроженцу Красноярского края лейтенанту М. На хабаровчанина завели уголовное дело по факту контрабанды культурной ценности.