04 декабря 2023, 09:55
Медаль имени Байдена предложили учредить в Госдуме
Депутат Шеремет предложить учредить медаль имени Байдена для предателей
В России необходимо учредить медаль имени президента США Джо Байдена и награждать ей всех предателей, которые оболгали страну. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Нам нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена», — сказал он.
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Парламентарий отметил, что на лицевой стороне награды можно показать сцену спускающегося Байдена по трапу самолета, а на обратной — лицо украинского президента Владимира Зеленского с надписью: «Предатель и палач украинского народа».
«Медаль следует прикрепить к колодке, которая переливается радужными цветами. Уверен, что всех предателей и трусов, которые сбежали и оболгали великую Россию, можно представить к этой яркой награде», — добавил Шеремет.
Ранее стало известно, что представители Республиканской партии в американском конгрессе в ближайшее время вынесут на голосование вопрос о начале процедуры импичмента Байдена, писал RT.
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