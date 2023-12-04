Общество 04 декабря 2023, 09:55 Медаль имени Байдена предложили учредить в Госдуме Депутат Шеремет предложить учредить медаль имени Байдена для предателей РИА «Новости»

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В России необходимо учредить медаль имени президента США Джо Байдена и награждать ей всех предателей, которые оболгали страну. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Нам нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена», — сказал он.

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Парламентарий отметил, что на лицевой стороне награды можно показать сцену спускающегося Байдена по трапу самолета, а на обратной — лицо украинского президента Владимира Зеленского с надписью: «Предатель и палач украинского народа».

«Медаль следует прикрепить к колодке, которая переливается радужными цветами. Уверен, что всех предателей и трусов, которые сбежали и оболгали великую Россию, можно представить к этой яркой награде», — добавил Шеремет.

Ранее стало известно, что представители Республиканской партии в американском конгрессе в ближайшее время вынесут на голосование вопрос о начале процедуры импичмента Байдена, писал RT.