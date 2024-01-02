Общество 02 января 2024, 11:12 Мечту сына погибшего в СВО Героя России исполнили на «Елке желаний» Командующий ВДВ исполнил желание сына погибшего Героя России на «Елке желаний» РИА «Новости»

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Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Михаил Теплинский в ходе акции «Елка желаний» исполнил мечту сына погибшего Героя России Александра Сычева Кирилла. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне проведения спецоперации Теплинский снял с елки открытку девятилетнего Кирилла из Подмосковья, который захотел получить ноутбук. В своем письме Деду Морозу мальчик рассказал, что отец обещал ему подарить компьютер для учебы.

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«По поручению Деда Мороза тебе будет отправлен подарок», — сказал Теплинский.

Он попросил Кирилла слушаться маму и быть достойным сыном своего отца.

Александр Сычев служил в 45-й бригаде техником-радиотелефонистом. Летом 2023 года военнослужащий попал под обстрел. Ему присвоили звания Героя России посмертно.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов исполнил новогоднюю мечту мальчика из ДНР. Он подарил ему форму петербургского футбольного клуба «Зенит».