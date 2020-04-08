«Мечтать вредно»: глава Крыма оценил идею экс-послов США вернуть полуостров Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на высказывание экс-послов США о возможном возвращении республики в состав Украины. Он отметил, что сейчас им «вредно мечтать» — лучше обратить внимание на то, что происходит в собственной стране и направить силы на борьбу с коронавирусом.

Об этом Аксенов написал в своем Facebook.

США — мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом, счет жертв инфекции приближается к 13 тысячам, а американские политики мечтают то о колонизации Луны, то о «возвращении» Крыма. Думаю, что это как раз тот случай, когда мечтать вредно Сергей Аксенов.

Ранее три бывших посла США в Киеве предложили воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы вернуть Крым Украине. Они заявили, что из-за кризиса, который спровоцировала болезнь, Россия согласится отдать республику, если взамен США снимет наложенные санкции. Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор напомнили, что во время конференции G20 президент Владимир Путин призывал отменить международные санкции, которые стали «гуманитарной проблемой из-за коронавируса».

Аксенов отметил, что американская политическая элита так сильно увлеклась «идеологическими химерами», что стала путать свои фантазии с реальностью.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал эту идею безумной. Он отметил, что скорее штат Вирджиния войдет в состав России, чем Крым станет украинским. Он подчеркнул, что полуостров нельзя просто взять и вернуть Киеву — присоединиться к РФ захотели сами жители. По мнению сенатора, у них нет причин резко изменить свое мнение.

Глава Крыма также предложил трем экс-послам лично посетить республику и пообщаться с ее жителями. Так американцы смогут понять, что крымчане думают о «возвращении» к Украине и о тех, кто продвигает такие идеи. Однако Аксенов напомнил, что гостям придется провести две недели на карантине — ведь они приедут на полуостров из страны с опасной ситуацией по коронавирусу.