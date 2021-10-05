Мечтала стать врачом и заботиться о родных. Родители убитой студентки в Гае рассказали о дочери

В Башкирии сегодня простились с тремя студентками медколледжа, которые были убиты в Гае Оренбургской области, где они учились. Одной из жертв стала Адиля К. Родители погибшей рассказали «360» о том, какой была их дочь и какого наказания, по их мнению, заслуживает убийца.

О том, что Адилю убили, родители девушки впервые узнали от журналистов, когда те начали им звонить.

«Веселая была, жизнерадостная. Училась хорошо. Старалась», — поделились они воспоминаниями о дочери.

Родители трех погибших девушек поддерживают друг друга.

«Разговариваем. Плачем», — сказала мать Адили.

Накануне стало известно о поимке предполагаемого убийцы. Мать студентки спросили о том, какого наказания она бы ему желала.

«Чтоб пожизненное дали», — сказала женщина.

Адиля мечтала стать врачом. Учеба была для нее на первом месте.

Отец рассказал, что дочь обещала заботиться о них, когда они станут пожилыми. И хотела завести семью. Но молодого человека у нее не было. По словам матери, Адили «рано было» заводить романтические отношения. Зато у нее было много друзей.

Трех студенток медколледжа нашли мертвыми в Гае 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти обнаружили в обгоревшей квартире, тело третьей нашли во дворе дома. Подозреваемого задержали 3 октября. Им оказался ранее судимый за убийство 29-летний уроженец Орска. Мужчина признал свою вину. СК завел уголовные дела по пяти статьям. Его отправили в СИЗО.